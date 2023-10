Ehrung in Nettetal Renate Hommes ist jetzt Jüütenring-Trägerin

In seiner Laudatio ging Küsters auf die zahlreichen Tätigkeiten der Geehrten ein. Ein großer Teil bezog sich auf die Bruderschaft, wofür sie schon die höchsten Ehrungen, die zu vergeben sind, erhielt. „Mehr geht nicht“, so Küsters. Auch im Schießsport ist sie, insbesondere für die Jugend, aktiv, wofür sie schon vom SSV Nettetal geehrt wurde. Da sie „jede Küche von innen kennt“, ist sie als erfolgreiche Sammlerin, zum Beispiel der Feuerwehr oder des St.-Martinsvereins, bekannt. Dabei ist ihr auch die Pflege der Nachbarschaft und das Kümmern um die älteren Nachbarn wichtig. Darüber hinaus nahm sie sich der in ihrer Nachbarschaft untergekommenen Flüchtlinge an, wurde und ist ihre Vertrauensperson.