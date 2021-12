Nettetal hilft Flutopfern : Hilfe für die Kita Mäuseburg in Stolberg-Vicht

Die Flutwelle sorgte für große Schäden an Gebäuden und Inventar. Jetzt muss die Kita in Vicht wieder aufgebaut werden. Foto: Stadt

Nettetal Von Kita zu Kita: In Leutherheide wurde eine Initiative gestartet, um der Kita Mäuseburg in Stolberg-Vicht beim Aufbau zu helfen. Der Förderverein sammelte 500 Euro.

Der Förderverein der Kita Leutherheide in Nettetal hat sich entschieden, 500 Euro an die Kita Mäuseburg in Stolberg-Vicht zu spenden. Es soll ein Beitrag zum zügigen Wiederaufbau der Einrichtung dienen. Die Kita Mäuseburg wurde beim Hochwasser im Sommer komplett überflutet. Inventar, Spielzeuge und Spielgeräte mussten entsorgt werden. Viele Investitionen, die auch vom Förderverein der Einrichtung getätigt wurden, wurden vom Hochwasser zerstört und müssen neu beschafft werden. Mit Hilfe von vielen Freiwilligen konnte die Kita aus- und aufgeräumt werden. Aktuell steht die Kita vor dem Wiederaufbau, welcher mindestens einige Monate in Anspruch nehmen wird. Für die Übergangszeit, bis die Kinder wieder in ihre Kita gehen können, aber auch für die Unterstützung der Neuausstattung über die staatlichen und städtischen Mittel hinaus, ist die Kita auf Spendengelder angewiesen. RP