Hilfsaktion für Flutopfer an der Ahr : „Nettetal hilft“ in Ahrweiler

Das frisch renovierte Haus in Ahrweiler konnte jetzt wieder bezogen werden. Die Räume waren durch die Überflutung völlig verschlammt. Foto: Human Plus

Nettetal Die Nettetaler Hilfsorganisation Human plus und die Mitglieder der Elektroseelsorger haben in Ahrweiler dafür gesorgt, dass ein altes Ehepaar wieder in ihr zerstörtes Haus einziehen konnte.

Nach Wochen der Schlammentsorgung und Aufräumarbeiten in den Überflutungsgebieten hat die Nettetaler Hilfsorganisation „Human Plus“ in Kooperation mit den „Elektroseelsorgern“ mit dem Wiederaufbau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Häuser begonnen. Aus dieser Kooperation entstand die Entscheidung, gemeinsam die großen Herausforderungen in den Überschwemmungsgebieten zu schultern.

Dank der professionellen Umsetzung der Elektroseelsorger wurden rasche Fortschritte bei den Sanierungs- und Bauarbeiten eines völlig zerstörten Hauses in Ahrweiler erzielt. „Das ältere Ehepaar konnte in der vergangenen Woche in ihr Haus einziehen. Darüber sind wir alle sehr froh und sehr stolz über das Erreichte“, erklärt Anestis Ioannidis, Vorsitzender von Human Plus.

Unmittelbar nach der Flut im Juli hatten sich die Stadt Nettetal und die dort ansässige weltweit aktive Hilfsorganisation Human Plus unter dem Motto „Nettetal hilft“ zusammengeschlossen und zu Spenden aufgerufen. Diese werden auch weiterhin benötigt. Spendenkonten finden sich auf der Internetseite von Human plus.

(hb)