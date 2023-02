Aktion von Human Plus aus Nettetal Hilfsgüter stecken in der Türkei fest

Erfreulich hingegen: Zahlreiche Unterstützer von Human Plus haben mit Geld geholfen. „Die Spendenbereitschaft war sehr groß. Viele haben Geld gespendet, darüber sind wir sehr dankbar“, sagt Ioannidis. Jeweils 20.000 Euro konnten so mit Hilfe von Mittelsmännern nach Syrien transferiert werden. Kontaktleute vor Ort konten mit dem Geld laut Ioannidis Nahrungsmittel, Öfen und Brennholz für die Opfer des Bebens kaufen. Aleppo und Idlib sind Regionen, in denen Human Plus Hilfe leisten kann, weil dort etwa 40 ehrenamtliche Mitarbeiter tätig sein können. Diese können bei Bedarf auch noch Freunde und Verwandte zur Mithilfe mobilisieren. In anderen Teilen Syriens sei solche Hilfe in der derzeitigen Lage nicht möglich, sagt Ioannidis. Im Einsatz in Syrien ist Human Plus seit 2011.