Hilfen und Konzept der Stadt Wohnungslos – zunehmend ein Problem in Nettetal

Das Problem ist vielschichtig. Wie akut es ist, lässt sich jedoch an einem einfachen Gradmesser ablesen. Im Jahr 2020 musste die Stadt Nettetal gemäß ihren gesetzlichen Verpflichtungen 47 Menschen einen Platz in der Notschlafstelle für Wohnungslose in Kaldenkirchen zuweisen. 2023 waren es 59 Personen. Auf den ersten Blick mag der Zuwachs um zwölf Personen nicht allzu dramatisch wirken. Zwei weitere Zahlen korrigieren diesen Eindruck aber. Die 46 Menschen verbrachten 2020 insgesamt 477 Nächte in der Notschlafstelle, die 59 Personen im vergangenen Jahr hingegen insgesamt 1.538 Übernachtungen. Ein Zuwachs um 222,43 Prozent hat die Stadt akribisch ausgerechnet. Und weil Wohnungslosigkeit oder der drohende Verlust einer Wohnung in Nettetal ein immer akuteres Problem wird, hat sich die Verwaltung auch Gedanken gemacht, wie sie ihm künftig noch besser begegnen kann. Nicht zuletzt geht es um die Frage, wie verhindert werden kann, dass Menschen ihre Wohnungen überhaupt verlieren.