Landwirtschaft in Nettetal : Hielt Landwirt zu viele Rinder?

Landwirtschaft in Nettetal

Nettetal/Krefeld Der Prozess gegen einen Landwirt aus Nettetal läuft vor dem Krefelder Amtsgericht: Ein Gutachten, ob er zu viele Rinder gehalten hat, soll Klärung bringen.

Der Beschuldigte bestreitet beide Anklagepunkte. Was die Rinder beträfe, so habe er die Erlaubnis für 1400 Tierplätze erhalten. Das beziehe sich aber nicht auf die reine Anzahl der Tiere. Wenn die Kühe zum Beispiel Kälber hätten, so würden letztere erst ab einem bestimmten Alter mitgezählt. Außerdem wies der 70-Jährige darauf hin, dass sein Sohn „direkt nebenan“ einen Hof betreibe. Deshalb bestehe die Möglichkeit, dass ein Teil der Rinder seines Sohnes dem Hof des Angeklagten zugeordnet worden seien.