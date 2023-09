Nettetaler Autor Hickhack um Fördermittel für Dinçer Güçyeter

Auch als ein Dank an seine Heimat Lobberich hatte der Kostenpflichtiger Inhalt mehrfach ausgezeichnete Autor und Verleger Güçyeter im August ein Fest mit vier ausverkauften Lesungen veranstaltet. Eine Lesung hatte in der Pop Up Scheune an der Hochstraße 73 stattgefunden. Die ursprüngliche Idee der Stadt, mit der Dependance der Textilscheune in Hombergen das Museum in den Ortskern zu holen, war nicht richtig aufgegangen. Das vorher leer stehende Ladenlokal war von der Stadt gemietet worden und wird jetzt zum Ende des Monats wieder aufgegeben. Mit dem Fördergeld für Güçyeter sollte eine weitere Nutzung ermöglicht werden. Angedacht war, dort nicht nur das Büro des Elif-Verlages anzusiedeln, sondern den Raum auch für Lesungen, Workshops und Schreibwerkstätten zu nutzen.