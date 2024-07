Hexonia GmbH in Lobberich Kleidung für den Kampf kommt aus Nettetal

Von wegen: Man höre es doch oft in den Nachrichten, dass das im März 2022 geschaffene Sondervermögen noch nicht bei der Bundeswehr angekommen sei. Das stimme so nicht, sagt Sabine Albert. Die Geschäftsführerin der Hexonia GmbH kann jeden Tag mit eigenen Augen sehen, wie Helm- oder Bekleidungssysteme aus ihrem Unternehmen in Richtung Bundeswehr transportiert werden: Schutzausrüstung für Soldaten und auch Polizisten, hergestellt in Deutschland, genauer gesagt: in Nettetal. Kürzlich kam ein bedeutender Auftrag für die Nettetaler hinzu: Die Hexonia liefert das komplette Kampfbekleidungssystem für die niederländischen Streitkräfte und außerdem für die belgische Marine.