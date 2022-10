Schauspieler aus Nettetal : Tom Barcal ersetzt Heinz Hönig in Musical „’N bisschen Frieden“

Stefanie Black und Tom Barcal sind jetzt beide im Musical. Foto: Barcal

Nettetal Det Nettetaler, bekannt aus der RTL-Serie „Alles, was zählt“ wird an der Seite seiner Frau Stefanie Black spielen. Auch sie trat schon in einer beliebten Sendung vor großem TV-Publikum auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Nettetaler springt als Ersatz für den Schauspieler-Kollegen Heinz Hönig ein: Tom Barcal wird eine der Hauptrollen in dem von Ralph Siegel produzierten Musical „’N bisschen Frieden“ übernehmen. Der Grund für den Wechsel kurz vor der Premiere am 30. Oktober: „Heinz Hönig ist Vater geworden und er möchte sich jetzt erstmal um die Familie kümmern“, sagt Barcal.

Und das bedeutet, dass nun zwei Nettetaler in der Produktion verterten sein werden, die im Theater am Marientor in Duisburg über die Bühne gehen wird. Denn auch Barcals Frau Stefanie hat eine Rolle in dem Stück. Sie spielt die Lehrerin Jenny Jones. Barcal mimt einen ehemaligen Stasi-Offizier. Als Walter Krause rückt er in der deutsch-deutschen Liebesgeschichte mit Krimi-Elementen dem ehemaligen DDR-Rock-Musiker Richard „Ricky“ Steiner auf die Pelle.

Barcal wurde mit seiner Rolle als Marc „Keule“ Schneider in der RTL-Serie „Alles was zählt“ bekannt. Er hatte zahlreiche Auftritte im Kino und im Fernsehen und hat bereits sieben CDs veröffentlicht. Seit 2021 ist er mit der Sängerin Stefanie Black („The Voice of Germany“) verheiratet.

(RP)