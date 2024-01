Lesung in Kaldenkirchen Heimspiel für Thriller-Autorin

Martina Straten lebte lange in Nettetal, bevor sie für ihr Studium nach Aachen zog und später für ihr Volontariat beim Radio RTL nach Luxemburg. Heute wohnt sie mit ihrer Familie und mehreren Hunden am Rande des Hunsrücks, genieße dort vor allem die Natur und versuche für sich, ihren Ehemann und ihre kleine Tochter, „das Leben so schön zu gestalten, wie es eben möglich ist“. Bei Radio Salü in Saarbrücken moderiert die 56-Jährige seit einigen Jahren „Die Martina-Straten-Show“, in der Bücher, Filme und auch immer ein besonderer Gast vorgestellt werden. „Der Job lässt sich gut mit dem Schreiben vereinen“, sagt Straten. Ihre Show, die samstags läuft, bereite sie wochentags vor und arbeite zeitgleich an ihren Romanen.