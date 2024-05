Initiative in Nettetal Heimatvereine fordern Fonds – Stadt hat kein Geld

Die Unterschriften kommen aus Kaldenkirchen, Lobberich, Breyell und auch ein Vertreter der Hinsbecker VVV hat seinen Namenszug unter einen gemeinsamen Antrag Nettetaler Heimatvereine gesetzt. Das Anliegen: Die Stadt möge doch einen Fonds einrichten und mit Geld versehen, das zur Restaurierung von Gegenständen, Gebäuden, Grabstätten oder anderer erhaltenswerter Dingen genutzt werden kann. Denn davon gebe es im Stadtgebiet einige, die nicht in gutem Zustand seien und einer Pflege bedürften, finden die Vereine. Als Beispiele nennen sie in ihrem Antrag: Auf dem städtischen Friedhof in Kaldenkirchen steht am Eingang eine Engel-Statue, deren rechter Arm aufgerissen ist und restauriert werden müsste. Auf dem ehemaligen katholischen Friedhof Ecke Bahnhofstraße/Kanalstraße in Kaldenkirchen, der heute eine Parkanlage ist, ist ein alter Grabstein umgestürzt. Ein Steinmetz sei bereit, sich darum zu kümmern. Die Frage sei: Wer bezahle dafür?