Engagement in Nettetal : Das sind die Gewinner des Heimatpreises

Bürgemeister Christian Küsters übergab den zweiten Platz des Heimatpreis auf dem Landschaftshof Baerlo. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal Das Land fördert mit seinem Programm zur Heimatförderung ehrenamtliches Engagement in den Kommunen. Auch in der Stadt Nettetal wurden von einer lokalen Jury drei Preisträger ausgewählt. Der erste Preis ging gemeinsam an Human plus und Nettetaler Tafel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hb) Unter dem Motto „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ hat das Land NRW ein Programm zur Heimatförderung ins Leben gerufen. Es soll das lokale Engagement von ehrenamtlich Tätigen würdigen. Aus insgesamt elf Vorschlägen wählte die Jury für Nettetal drei Gewinner aus. Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) überbrachte die Glückwünsche direkt vor Ort.

Gewinner des Heimatpreises (2500 Euro) ist ein gemeinsames Projekt der Nettetaler Tafel und der Nettetaler Hilfsorganisation Human Plus. Mit Hilfe von Sponsoren wurden mehr als 30.000 Euro und Sachspenden im Wert von fast 46.000 Euro akquiriert. Human Plus organisierte rund 30 Helfer, die in Zusammenarbeit mit der Nettetaler Tafel in der Zeit des Lockdowns von März bis Mai die Menschen im Stadtgebiet versorgten.

Mit dem Bau und dem Unterhalt eines Backhauses in alter Tradition ging der zweite Preis (1500 Euro) an den Landschaftshof in Baerlo. Die Arbeitsgemeinschaft Biotopenschutz und das Team des Landschaftshofes schufen dabei ein ganzheitliches Konzept als Ergänzung zur Schule.

Mit dem dritten Platz und einem Preisgeld von 1000 Euro ausgezeichnet wurde der Verein „Kaldenkirchen Aktiv“. Das Projekt umfasst die besondere Gestaltung der Adventszeit in Kaldenkirchen, darunter die Adventsbeleuchtung, ein lebendiger Adventskalender, Krippenspiele oder Holzhäuschen in der Fußgängerzone.

(hb)