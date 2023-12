Krippen in Nettetal In Breyell wandern die Heiligen Drei Könige durch die Kirche

Dass die Figuren der Krippe in der Breyeller Pfarrkirche St. Lambertus häufig wechselnde Moden mitmachen, kann man nicht behaupten. Dennoch: Laut dem früheren Breyeller Pfarrer Hermann-Josef Klumpen müssen die rund 80 Zentimeter hohen, in edle Stoffe gehüllten Figuren früher einmal ein anderes Outfit gehabt haben. Die heute zu sehenden Kleider stammen aus den 1980-er Jahren und sind deutlich jünger als die Figuren. Diese wurden von einem Holzschnitzer Jansen in Aachen hergestellt, ihr Alter ist nicht bekannt.