In Nettetal-Kaldenkirchen Streit um Pläne für Notunterkunft ist voll entbrannt

Wie viele Unterschriften schon gesammelt sind, können Anna-Maria Tadeuszak und Claudia Sen noch nicht sagen. Noch seien nicht alle in Kaldenkirchen kursierenden Listen ausgewertet. Tadeuszak und Sen sind Mit-Initiatorinnen der Aktion, mit der Unterstützer für ein Bürgerbegehren gegen eineKostenpflichtiger Inhalt Notunterkunft für Flüchtlinge in der ehemaligen Hauptschule in Kaldenkirchen gesucht werden. Ziel sei ausdrücklich nicht, die Aufnahme von Geflüchteten zu verhindern, heißt es in dem Text, der unterzeichnet werden soll. Es gehe allein um den von der Stadt für die Notunterkunft ausersehenen Standort.