Stadt Nettetal Haushaltsloch jetzt noch größer

Im Finanzausschuss hatte Kämmerer Andreas Grafer auf die deutliche Lücke in Nettetals Haushalt hingewiesen. Bereits bei der Einbringung des Etats 2024 sprach Grafer von „deutlichen Verschlechterungen“ angesichts schwieriger Rahmenbedingungen und Krisenmodus. Ursache für die nun erneuten Verschlechterungen sei unter anderem ein Minus in Höhe von 170.000 Euro bei den Nettetal zufallenden Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, so Grafer. Er stellt die Berechnungsgrundlage infrage. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen werden die Daten eines einzelnen Jahres – hier 2019 – für einen Zeitraum von drei Jahren 2024 bis 2027 zugrunde gelegt.