Nettetals Finanzen Stadt macht weniger Miese als geplant

Dass 2023 besser als erwartet war, lag laut Kämmerei in erster Linie an einem in diesem Zeitraum noch zu verzeichnenden starken Anstieg der Gewerbesteuer, die rund 5,4 Millionen Euro mehr als geplant eingebracht hat. „Weitere relevante Verbesserungen“, so die Kämmerei ergaben sich bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter aufgrund „einer nicht erfolgten Besoldungserhöhung und Sterbefällen, was zu einer „Ergebnisentlastung von rund 1,6 Millionen Euro“ geführt habe.