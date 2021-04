Mehrfamilienhaus in Hinsbeck : Bewohnerin entdeckt Einbrecher im Keller

Hinsbeck Eine Hausbewohnerin traf im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hinsbeck auf einen unbekannten Mann. Er flüchtete mit einer Plastiktüte mit Getränken. Nach ihm fahndet die Polizei mit einer genauen Personenbeschreibung.

Mit einer Tüte mit Getränkeflaschen flüchtete ein Einbrecher in Hinsbeck. Eine Bewohnerin bemerkte am Dienstag einen unbekannten Mann im Keller. Der Mann hatte gegen 14.30 Uhr die Hauseingangstüre eines Mehrfamilienhauses an der Verbindungsstraße aufgehebelt und war in den Keller gestiegen. Die Frau beschreibt ihn als groß (1,90 Meter) und schlank mit blonden, kurz geschorenen Haaren. Er hatte eine große Nase mit einem Muttermahl, trug eine schwarze Jacke und hellblaue Jeans.