Bade- und Schwimmvergnügen in Nettetal Als Hinsbeck noch ein Strandbad hatte

Nettetal-Hinsbeck · Baden im See, in der freien Natur – damit lockte der Ort einst Gäste an. Am Hinsbecker Bruch entstand um 1900 eine Badeanstalt. Sie wuchs und hatte über Jahrzehnte großen Erfolg. Ein Blick zurück auf Opas Bade-Kultur – und ihr Ende.

13.01.2023, 17:00 Uhr

Die Badeanstalt, circa 1940: Wer ein bisschen Mut aufbrachte, konnte vom Steg einen Sprung in Wasser wagen. Foto: VVV Hinsbeck

Von Heinz Koch