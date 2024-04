Weiterer Ausbau geplant Zehnte DHL-Packstation für Nettetal in Betrieb

Ein Großteil der App-gesteuerten Packstationen ist – wie auch die neue am Rosental – mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich der neue Packstationstyp mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen kann. „Da wir keine externe Stromquelle mehr benötigen, können wir die DHL-Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo dies vorher nicht möglich gewesen wäre“, sagt Holger Bartels, Leiter Multikanalvertrieb des Unternehmensbereichs Post und Paket. DHL hat den Packstationsservice nach eigenen Angaben 2003 als erstes Unternehmen im deutschen Markt eingeführt. Heute können mehr als 19 Millionen registrierte Kunden mehr als 13.000 DHL-Packstationen mit mehr als einer Million Fächern nutzen. „Aufgrund der hohen Kundennachfrage wird das Unternehmen die Zahl der Packstationen weiter erhöhen“, teilte DHL weiter mit. Die Nutzung der Stationen trage zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werde bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 eingespart. Denn die Zustellerinnen und Zusteller, so DHL weiter, können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen. Für die Be- und Entladung der Packstationen stehen bundesweit unter anderem bereits mehr als 35.000 Elektro-Fahrzeuge zur Verfügung.