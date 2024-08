Unternehmen Hassinger in Nettetal Hier blühen Orchideen für die ganze Welt

Mitte Juni präsentierte sich das Unternehmen an einem Wochenende an einem Tag der offenen Tür. Bei dieser Gelegenheit konnten die Besucherinnen und Besucher diese außergewöhnlichen Pflanzen auch käuflich erwerben. Und obwohl ab Oktober ein Werkverkauf jeweils am ersten Wochenende im Monat auf dem Gelände im Happelter geplant ist, gehört in erster Linie die typische Gärtnerei zum Kundenstamm. „Wir liefern praktisch in die ganze Welt, ganz stark aber auch in die Niederlande und in Deutschland“, erklärt Hans Hassinger.