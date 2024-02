Goldhochzeit von Hans und Vera Erkens in Nettetal In Lobbericher Disko auf den ersten Blick verliebt

Hans und Vera Erkens (beide 70 Jahre alt) haben am 7. Februar vor 50 Jahren in der Pfarrkirche St. Anna Schaag geheiratet. Sie feiern ihre kirchliche Goldhochzeit im engsten Familienkreis. 14 Monate vor dem 7. Februar 1973 standen sie vor dem Standesamt in Lobberich und feierten das gebührend mit Familie, Verwandten und Freunden. Dass die beiden Termine so weit auseinanderlagen, lag daran, dass der Sohn noch nicht getauft war und der damalige Pastor auf einer Taufe bestand.