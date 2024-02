Stefan Voormans aus Lobberich Nettetaler auf Benefiztour mit dem Handbike durch Indien

Am nächsten Morgen ging es schon früh, noch in der Dunkelheit, los. Diese Etappe führte über 135 Kilometer in sieben Stunden nach Nashik, einer 1,5-Millionen-Stadt. Ungefähr zehn Kilometer, bevor er in die Stadt fuhr, wartete schon eine Polizeieskorte auf Voormans. „Das kenne ich sonst nur von unserem Handbikerennen in Nettetal“, scherzt er. In Nashik wurde er vom dortigen Radsport-Club (5000 Mitglieder) empfangen. Tags darauf wartete die längste Etappe auf die Crew. „Das vermeintlich schwerste Teilstück von Nashik nach Thane mit knapp 150 Kilometern, einer gefährlichen Abfahrt und vielen Baustellen, wurde von uns dann doch schneller geschafft als geplant“, berichtet Voormans. Euphorie machte sich im Team breit, weil es bald Mumbai erreichen würde. Voormans freute sich auch darauf, „Father Joy“, den Leiter von Schulen in Slums – ein Projekt von Somedi Nettetal – am Ziel zu treffen. Dieser überraschte ihn in Thane dann auch noch damit, dass er ihn mit einem Bus voller Kinder aus den Schulen begrüßte. Nach einem Treffen beim Rotary Club Thane und einer Pressekonferenz wurden noch viele Bilder gemacht. Die letzte Etappe führte ins nahe gelegene Mumbai. „Es war quasi eine Spazierfahrt, nur mit ganz vielen Radfahrern und gefilmt von einem Kameramann mitten in die 20-Millionen-Metropole Mumbai.