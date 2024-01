Stefan Voormans aus Nettetal Handbiker geht wieder auf große Fahrt durch Indien

Und so entstand die Idee mit dem Cyclothon, den Voormans und Partner zum ersten Mal 2020 durchgeführt haben. Wie, das überließ er den Indern, da sie sich besser vor Ort auskannten. So wurde 2020 eine Strecke von 650 Kilometern in sieben Etappen gefahren. Die jeweiligen Etappenziele waren abhängig von Klubs, die mit dieser Tour werben wollten und sich aber auch verpflichteten, ein „Mobility Camp for the Handicapped“ auszurichten. „Bei diesen Mobility-Camps wurden im Anschluss rund 5000 Menschen kostenlos mit Hilfsmitteln versorgt. Also beispielsweise Rollstühle, Prothesen, Orthesen. Und das alles, obwohl Corona fast das ganze Land ins Stocken gebracht hat. Jedenfalls war die Resonanz so gut.“