Problem in Nettetal Haltezonen für Elterntaxis in Hinsbeck sind umstritten

Gefährliches Gedränge und Rangieren von Elterntaxis vor Schultoren – das ist nicht nur in Hinsbeck ein Problem. Aber an der Straße „Auf der Schomm“ ist es besonders prekär: Dort liegen mit dem Förderzentrum West und der Katholischen Grundschule nicht nur zwei Schulen auf engstem Raum beieinander. Auch die steil den Berg hinauf führende Straße ist eng, viel Platz für Wende- und Rangiermanöver vor den Schulen gibt es nicht. Und wer sein Auto von der Oberstraße den Hügel hinauf steuert, kommt unten eigentlich an einem Schild vorbei, das Autoverkehr nur für Anlieger erlaubt. Dass es trotz allem immer wieder Gedränge von Autos gibt, in denen Eltern ihre Kinder zur Schule fahren, entzückt auch Heinrich Ophoves (CDU) nicht. Hinsbecks Ortsvorsteher überzeugt aber auch nicht die Lösung, die die Stadtverwaltung für das Problem vorgeschlagen hat: in etwa 200 Meter Entfernung von den Schulen spezielle Haltezonen ausweisen, in denen Eltern ihre Kinder absetzen können. Das werde nichts bringen, fürchtet der Ortsvorsteher.