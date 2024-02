Arbeiten in Nettetal-Breyell Halbe Million Euro für neue Kanäle

Nettetal-Breyell · In Breyell haben die Sanierungsarbeiten an den Kanälen begonnen. Das bedeutet Einschränkungen für Anwohner und Verkehr. Gearbeitet wird noch mindestens bis zum Sommer. Was dort geplant ist.

29.02.2024 , 18:53 Uhr

In Nettetal-Breyel haben die Kanalarbeiten begonnen. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Bis zum Sommer wird noch an den Kanälen in Nettetal-Breyell gearbeitet. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Investiert werden rund eine halbe Million Euro. Für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner bedeutet des: Sie müssen sich auf kurzfristige Halteverbote oder gesperrte Straßen einstellen. Gearbeitet wird an diesen Straßen und Bereichen: Hohlweg, Alte Dohrstraße, Josefstraße, Jupp-Busch-Straße, Lambertimarkt und Lotzstraße. Seit Mitte Februar hat der Bereich Abwasser des Nette-Betriebs bereits die Kanäle im Stadtteil Lobberich instandsetzen lassen, die stark beschädigt sind. Dazu wurde unter anderem an der Nordstraße gearbeitet. Diese Arbeiten sollen laut Plan Ende März beendet sein. Inzwischen haben die Firma Geiger Kanaltechnik und deren Nachunternehmer ihre Arbeiten der öffentlichen Kanalisation im Stadtteil Breyell begonnen. Auch dort werden die Kanäle saniert. Dabei wird Roboter-Technik eingesetzt; zudem werden, voraussichtlich in zwei bis drei Wochen, Schlauchliner eingebaut. Dabei ist die Kanalsanierung Schritt für Schritt und je nach Wetterlage geplant. Zunächst werden mit Robotern die Vorarbeiten ausgeführt. Dann werden, so die Planungen, im März rund 850 Meter neuer Schlauch eingebaut. Anschließend kommen erneut Roboter zum Einsatz – nämlich dann, wenn es darum geht, die mehr als 160 Anschlussleitungen anzubinden. In einem letzten Arbeitsschritt werden per Hand rund 20 Schächte saniert, die ebenfalls beschädigt sind. „Diese Arbeiten sollen im Sommer abgeschlossen werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Wie sie weiterhin mitteilt, seien die eingesetzten Unternehmen spezialisiert auf die Arbeiten und bemüht, die Arbeiten schnell und mit möglichst geringen Einschränkungen auszuführen. Temporär werde es sowohl vereinzelte Halteverbotszonen als auch Sperrungen geben, damit das Vorhaben reibungslos ausgeführt werden könne. Info Fragen beantworten die Mitarbeiter des Nette-Betriebs, Betriebsbereich Abwasser, Telefon 02153 8986900, E-Mail abwasser@nettetal.de oder der Fachfirma.

(busch-)