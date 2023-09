Serie Bauen, Kaufen, Wohnen Nettetals Immobilien-Markt bietet einiges – für betuchtere Käufer

Haus in Nettetal kaufen – 139 Treffer weist das konsultierte Immobilien-Portal im Internet aus. Wohnung kaufen: 38 Treffer. Wohnung mieten: zwölf. Eine Bilanz, die über den Immobilienmarkt in Nettetal einiges aussagt. Die Seenstadt mit ihrer noch überschaubaren Bevölkerungszahl ist umgeben von viel Grün und Naturschutzgebieten und liegt dennoch in für Pendler noch erträglicher Entfernung zu Arbeitsplätzen in größeren Städten. Wessen Geldbeutel es hergibt, kann hier modernen, schicken ortskernnahen oder auch in idyllischer Ruhe gelegenen Wohnraum erwerben: etwa eine noch in Planung befindliche 125-Quadratmeter-Wohnung an der Düsseldorfer Straße in Nähe des Lobbericher Ortskerns für 538.900 Euro oder auch ein „großes Niedrigenergiehaus am Rande des Naturschutzgebiets“ mit 340 Quadratmetern Wohnfläche inseriert für 990.000 Euro. Mögen diese Preise auch am oberen Ende der Skala liegen und andere Wohnungen schon für 108.000 oder 132.000 Euro zu haben sein – Menschen mit geringem Vermögen oder Einkommen haben es erheblich schwerer, in Nettetal eine Wohnung zu finden.