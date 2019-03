Diskussion im Nettetaler Planungsuasschuss: Stadt: Müllumlade nicht genehmigungsfähig

Nettetal Die Verwaltung kritisiert den Antrag des Kreises für die geplante Müllumladestation. Gegen das Projekt gab es bereits zahlreiche Bürgerproteste. Im Planungsausschuss stimmten FDP und WiN der Verwaltung nicht zu.

Hajo Siemes, der Vorsitzende der WIN-Fraktion, arbeitet sich weiter an Bürgermeister Christian Wagner (CDU) ab. Wie in seiner Rede zum Haushalt 2019 packte er in seine Kritik an der Stellungnahme der Stadt zum „Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung“ für den geplanten Neubau des Wertstoff- und Logistikzentrums in Kaldenkirchen viele persönliche Angriffe auf Wagner und hielt ihm dabei „Machtarroganz“ vor. Siemes sah bei ihm die Ursache für die Ansiedlung der umstrittenen Müllumlade, da Christian Wagner ohne Beteiligung des Stadtrates den Verkauf der Grundstücke an den Abfallbetrieb des Kreises Viersen zugestimmt habe. „Damit ist das Kind um Juni/Juli 2016 in den Brunnen gefallen“.