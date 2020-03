Kultur in Nettetal : Gymnasiasten geben ein Frühlingskonzert

Nettetal Das Orchester des Werner-Jaeger-Gymnasiums tritt am 21. März in der Aula der Realschule in Kaldenkirchen auf.

Es ist eine Tradition: Das Orchester am Werner-Jaeger-Gymnasium eröffnet in Nettetal die Kultursaison in der Werner-Jaeger-Halle. Doch in diesem Jahr erhält die Tradition ein anderes Gesicht: Zum einen tritt das Orchester wegen der Sanierung nicht in der Werner-Jaeger-Halle auf, sondern in der Aula der Realschule Kaldenkirchen, Kornblumenweg 1. Zum anderen findet der Auftritt in der Mitte der Kultursaison statt – und zwar am Samstag, 21. März, 18 Uhr. Die Leitung übernimmt Yvonne Herter.