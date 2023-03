Projekt in Nettetal Kaldenkirchener Grundschule kooperiert mit Altenheim

Wie ist es dazu gekommen, dass die Kaldenkirchener Grundschüler und Senioren an diesem Morgen gemeinsam basteln? Lehramtsanwärterin Lisa Fregien ist im Religionsunterricht die Idee gekommen, für die Senioren des Hauses am Grenzwald gemeinsam mit den Schülern kleine Lichter zu basteln. Diese Aktion kam so gut an, dass die Grundschule und das Seniorenheim eine Kooperation ins Leben gerufen haben. Nun fand das erste Treffen statt. „Es erfüllt mich total, dass die Kinder so harmonisch mit den Senioren zusammenarbeiten“, sagt Fregien.