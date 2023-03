Grundschule Hinsbeck Sonnenblumen für den Frieden

An der Katholischen Grundschule Hinsbeck lernen seit fast einem Jahr acht ukrainische Schüler, hinzu kommt eine ukrainische Grundschullehrerin, die das Kollegium unterstützt. Als Zeichen für Frieden und Versöhnung im Ukraine-Krieg führten 188 Schüler zum Jahrestag des Krieges eine gemeinsame Aktion durch: Jede erhielt einen Sonnenblumensamen, der eingepflanzt wurde. Hintergrund ist, dass in der Ukraine normalerweise so viele Sonnenblumen wachsen, dass sie als Nationalblume des Landes gelten – und inzwischen auch als Symbol des Widerstandes. „Auch wenn Herr Putin sich durch 200 Sonnenblumen wahrscheinlich nicht zum Frieden überreden lassen wird, so sind sie im kleinen Hinsbeck doch ein sichtbares Zeichen, dass wir als Schulgemeinschaft den Frieden wollen und ‚unseren‘ Ukrainern in ihrer schweren Zeit zur Seite stehen“, sagt Konrektorin Dagmar Braun.