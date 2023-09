Vorstoß in Nettetal Grüne wollen keine asphaltierten Auto-Stellplätze mehr

Wer auf einem Grundstück Stellplätze für Autos anlegt, soll künftig dazu verpflichtet sein, sie einschließlich der Zufahrten versickerungsfähig zu gestalten. Das wünschen sich zumindest die Nettetaler Grünen. Ihre konkrete Vorstellung, wie das aussehen soll: „Die Flächen sind nur mit Rasengittersteinen, Rasenwaben, Rädergassen oder Schotterrasen zu befestigen. Rasengittersteine und Rasenwaben müssen einen bepflanzten Anteil von mindestens 40 Prozent aufweisen.“ So steht es zumindest in einem Antrag, mit dem sich der Rats-Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität am Mittwoch, 27. September, beschäftigen soll.