Nettetal : Grüne wollen barrierefreie Fahrt für Fahrradfahrer auf dem Bahnradweg

Nettetal Auf der alten Bahntrasse in Nettetal sollen Radfahrer ungestört vom Autoverkehr fahren können. Dafür müssten an mehreren Stellen Vorfahrten geändert werden.

Darum hat die Grünen-Fraktion einen Antrag formuliert, mit dem sie das Fahrradfahren attraktiver machen will, sagt Küsters. Darin wird die Verwaltung damit beauftragt, die Vorfahrtsregelung am Bahnradweg auf Nettetaler Gebiet so zu ändern, dass dieser Vorfahrt vor Wirtschaftswegen erhält. Dafür müssten versetzt angebrachte Schilder entfernt werden, die die Durchfahrt mit Fahrradanhängern oder Lastenrädern erschweren, heißt es im Antrag. Im Moment noch gibt es an einigen Stellen Schilder und Markierungen, die den Radverkehr ausbremsen, weil dort eine querende Straße Vorfahrt hat. Das sei auch deswegen ärgerlich, weil es sich manchmal um wenig genutzte Wirtschaftswege handelt, für den die Radfahrer sicherheitshalber bremsen müssten. In ihrem Antrag zählen die Grünen für die Strecke von Kaldenkirchen bis Lobberich acht Stellen auf.