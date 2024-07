Im Nettetaler Stadtrat Grüne versuchen neuen Anlauf für Klimabeirat

Ein Klimabeirat für Nettetal – da war doch was? Richtig, da war mal was. Im September 2021 nämlich, als Grüne, CDU, SPD, FPD und die Wählergemeinschaft „Wir in Nettetal“ (WIN) einträchtig im Stadtrat eine Klimaschutzoffensive in Nettetal beschlossen. Punkt elf eines mehrere Ideen umfassenden Katalogs war die Einrichtung eines Klimabeirats. Dessen Aufgabe sollte es sein, die Stadt Nettetal „bei der Maßnahmenentwicklung auf dem Weg zur Klimaneutralität zu beraten und bei der Umsetzung zu unterstützen“. So weit die Idee. Und wirklich nur so weit. Denn einen solchen Beirat gibt es bis heute nicht.