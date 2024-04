Großtauschtag bei Nettetals Briefmarkenverein „Wir sterben langsam aus“

Eine der wenigen weiblichen Ausstellerinnen im Saal ist Birgitt Jacobs. Ihre Sammlung stellt sie in kleinen Boxen zur Schau. Sie sammelt ausschließlich Briefmarken, darunter sind selbstverständlich auch deutsche, denn: „Jeder, der im deutschen Briefmarkenverein ist und sammelt, sammelt auf jeden Fall auch deutsche Briefmarken“, sagt Jacobs. Diese seien schließlich am einfachsten zu besorgen. Trotzdem interessiert sich Jacobs auch internationale Briefmarken und insbesondere für solche mit Comic-Motiven. „Ich sammle selbst Comics, das ist einfach mein Spezialgebiet.“ An Tauschtagen biete sie ihre Duplikate an. Das Schöne an Briefmarken mit Comic-Motiven sei der persönliche, bereits vertraute Aspekt. „Es macht mehr Spaß, Briefmarken vom Dschungelbuch zu sammeln als Briefmarken mit Stempeln“, so die Ausstellerin.