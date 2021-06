Essen in Nettetal : Griechische Gerichte am Markt in Hinsbeck

Griechische Gerichte am Markt in Hinsbeck

Essen in Nettetal

Costa Vilankis am Fleisch-Drehspieß: Gyros-Gerichte sind im Imbiss am meisten nachgefragt. Foto: Fiona Schultze

Hinsbeck Costa Vilankis und Katharina Ioanno haben im Mai am Markt 16 den mediterranen Imbiss „Christis Grill“ eröffnet. Mit dem Zuspruch sind sie sehr zufrieden.

(fsch) Am Markt 16 in Hinsbeck hat ein neuer griechischer Imbiss eröffnet. Costa Vilanakis und seine Lebensgefährtin Katharina Ioanno haben das Lokal im Herzen von Hinsbeck übernommen und bieten dort griechische und mediterrane Gerichte an. „Christos Grill“ heißt der neue Imbiss, der seit dem 7. Mai geöffnet hat. Von der Lage des Lokals erhofft sich das Paar reichlich Kunden, denn viele Möglichkeiten, sich im Umkreis etwas zu essen zu kaufen, gibt es rund um den neuen Imbiss nicht. „Die Stelle des Lokals hat uns gut gefallen. Hier fahren und spazieren viele Leute dran vorbei und werden auf uns aufmerksam. Außerdem gefällt uns auch das umliegende kleine Dorf“, sagt Ioanno.