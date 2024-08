Friedhof in Nettetal-Lobberich Grabmale von Doerkes und Budde sind restauriert

Persönlich bekannt dürfte älteren Lobberichern noch Josef Budde gewesen sein. Der 1893 in St. Tönis geborene spätere Lehrer, so berichtet Schmeink auf den Internetseiten des Vereins Lobberland, war 1953 Gründer des Heimatvereins Stammtischrunde und stark an der Geschichte des Ortes interessiert. Ende 1916 war er vom Schuldienst in Krefeld nach Lobberich versetzt worden, in den Jahren 1941 und 1942 war er vorübergehend an den Volksschulen in Breyell und Hinsbeck eingesetzt. Nach Kriegsende war er dann zunächst als Lehrer, später als Rektor der Volksschule an der Sassenfelder Straße tätig, bis er 1959 in den Ruhestand ging. Er starb am 29. 6. 1975. Nach Budde ist kein Platz, wohl aber die Rektor-Budde-Straße benannt, die nicht weit vom Werner-Jaeger-Gymnasium liegt – irgendwie passend.