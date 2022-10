Ursula und Gerald Kaulen aus Nettetal : Heirat in Weilerswist, Goldhochzeit in Lobberich

Ursula und Gerald Kaulen haben am 6. Oktober Goldhochzeit. Foto: Paul Offermanns

Nettetal-Lobberich Ursula und Gerald Kaulen zogen vor anderthalb Jahren nach Nettetal. Dort steht am 6. Oktober ihr Ehejubiläum an. Wie sie sich kennenlernten und was sie vereint.

Ursula und Gerald Kaulen haben am 6. Oktober vor 50 Jahren standesamtlich in Weilerswist im Kreis Euskirchen geheiratet. Ihre Goldhochzeit feiern sie jedoch in Lobberoch, dort hat sich das Paar vor anderthalb Jahren niedergelassen. Es hat sein Haus in Lommersum verkauft und ist in die Nähe von Tochter Nadja mit dem jüngsten Enkelkind, dem fünfeinhalbjährigen Max, gezogen. Außerdem gibt es noch den älteren Sohn Dirk, drei Enkelkinder und drei Urenkel.