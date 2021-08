Kultur und Freizeit in Nettetal : Glühwein im Open-Air-Kino am See

Glühwein im Open-Air-Kino am See

Das Sommerkino lud an sechs Abenden zu unterhaltsamen Kinoabenden an den Wittsee ein. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Gute Nachricht für das Open-Air-Kino am Wittsee: Das Sommerkino wird 2022 eine Fortsetzung finden. Da sind sich Gerd Wagner und Karl Kummer vom Café De Wittsee einig.

Das Sommerkino am See wird 2022 eine Fortsetzung finden. Da sind sich Gerd Wagner und Karl Kummer vom Café De Wittsee einig. Das Orga-Team zieht eine gute Bilanz für das erste Sommerkino. Das regnerische Wetter hat dafür gesorgt, dass die Vorstellungen nicht mehr ausverkauft waren, aber 70 bis 80 Zuschauer seien zu den Filmvorführungen am Wittsee gekommen. Um gegen den Regen besser geschützt zu sein, hat man sich jede Menge großer Schirme und Zelte geborgt. „Die Nettetaler sind hart im Nehmen“, sagt Wagner. Die Zuschauer brachten Decken und Regenzeug mit. Der Kiosk stellte auf Glühwein um, der zum Renner wurde. Das Konzept, mit Wohlfühlfilmen für gute Laune zu sorgen, wurde angenommen. Eine Abrechnung mit der Volksbank und den Filmverleihern ist noch nicht fertig. Die Organisatoren rechnen mit einem Überschuss. Der könnte in ein Regensegel investiert werden.