Verkehr in Nettetal Stadt gibt wieder Zuschüsse beim Kauf von Lastenrädern

Beim Kauf eines fabrikneuen (E-)Lastenrades, eines E-Trikes oder eines Lastenanhängers wird auf Antrag eine Kaufprämie in Höhe von bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten ausgezahlt. Für Elektrolastenräder und E-Trikes ist nach Angaben der Stadtverwaltung ein Höchstzuschuss von 500 Euro möglich, bei Lastenrädern ohne elektrische Unterstützung gibt die Stadt Nettetal bis zu 300 Euro dazu und Lastenanhänger werden mit 100 Euro bezuschusst. Insgesamt stehen dafür in diesem Jahr 10.000 Euro im Haushalt der Stadt zur Verfügung. Je eher man einen Zuschuss beantragt, desto größer ist also die Chance, dass man berücksichtigt wird, bevor der Fördertopf leer ist und die 10.000 Euro aufgebraucht sind.