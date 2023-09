Denkmäler in Nettetal Blitz, Verfall und Efeu-Mantel – die bewegte Geschichte des alten Kirchturms

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges diente der alte Kirchturm nur noch als Abstellkammer. Da der Zerfall des Außenmauerwerks nicht mehr zu übersehen war, pflanzte man um 1950 an allen Seiten des Turmes Efeu an, um 2000 waren fast drei Viertel des Gebäudes bedeckt. Insbesondere durch das Efeu waren die Bauschäden so groß geworden, dass große Renovierungen notwendig wurden. 1998 kam es zur Gründung des Fördervereins „Alter Kirchturm“, der mit der Stadt Nettetal im Juni 2000 die Instandsetzungsarbeiten begann. Das Efeu wurde entfernt und das Außenmauerwerk saniert, das Maßwerk aus Naturstein an Fenstern und Türen erneuert und die Schalllöcher der Glockenstube wurden verglast. Die Dacherneuerung wurde genutzt, um den Turm um ein zusätzliches Geschoss zu erhöhen und dieses mit einer Rundumverglasung zu versehen. 2001 übernahm der Förderverein den weiteren Ausbau und die Unterhaltung des Turmes. Eine der wichtigsten Aufgaben war der Einbau von Treppen bis zur Aussichtebene in 24 Meter Höhe. Zur Orientierung wurden dort Tafeln mit den wichtigsten Informationen zu den sechs Nettetaler Stadtteilen angebracht.