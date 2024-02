Werbung für die Heimat Im Rathaus gibt’s Sekt und süße Grüße aus Nettetal

Geschenk für die Liebste oder den Liebsten am Valentinstag vergessen? Lässt sich wiedergutmachen, zum Beispiel mit „süßen Grüßen“ aus Nettetal. Die gibt es jetzt beim Bürgerservice im Rathaus und in der Verwaltungsnebenstelle im Bürgerhaus Kaldenkirchen zu kaufen – in Gestalt einer Tafel Schokolade, deren Hülle Stadt-Motive zieren, die der Nettetaler Künstler Herbert Klopottek gemalt hat. Die 100-Gramm-Tafel kostet drei Euro, für 6,50 Euro gibt es Sektflaschen ebenfalls in heimatbezogener Aufmachung. Die beiden Leckerlis gehören zum Sortiment von Artikeln, mit denen das Stadtmarketing für Nettetal wirbt. Das komplette Angebot umfasst unter anderem auch ein Handtuch, Gartenstecker im Rost-Stahl-Look und einen Regenschirm. Es ist über den Online-Shop der Nettecard bestellbar: www.nettecard.de/partner/stadt-nettetal/shop.