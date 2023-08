Gesamtschule Nettetal Mint-Unterricht ebnet oft den Weg zum Berufsziel

In der Koordinierung gab es dabei einen Wechsel. Carolin Hoffmann und Nadine Pasch sind die neuen Mint-Koordinatorinnen an der Gesamtschule. Die Schule bemüht sich, den Unterricht zu Mint-Themen mit der Berufsorientierung zu verzahnen. Dabei spielt der Verein Base L eine Rolle, in dem Unternehmen Schülern bei der Berufswahl helfen wollen, darunter auch die Brüggener Dachziegelwerke des Vereinsvorsitzenden Gerald Laumans.