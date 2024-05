Vorfall in Nettetal Gesamtschule am 2. Mai wegen Amoklauf-Drohung geschlossen

Die Mitteilung, die Schulleiter Leo Gielkens auf den Internetseiten der Nettetaler Gesamtschule veröffentlicht hat, ist nüchtern und knapp. „Auf der Mädchentoilette haben wir am 30. 4. 2024 die Androhung eines Amoklaufs für den 2. 5. vorgefunden. Dies nehmen wir ernst“, schreibt Gielkens darin. Die Schule hat nicht nur intern in einem unter anderem aus Lehrern und Schulsozialarbeitern bestehenden Krisenteam beraten, sondern auch auch die Kriminalpolizei zurate gezogen. Daraufhin wurde entschieden, den Unterricht am Donnerstag, 2. Mai, ausfallen zu lassen und die Schule an diesem Tag zu schließen. Am Freitag, 3. Mai, soll die Schule wieder geöffnet werden. Der Vorfall solle dann mit den Schülern thematisiert werden, kündigte Gielkens an.