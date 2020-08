Corona-Regeln an der Gesamtschule Nettetal : Nur ein Elternteil darf mit zur Einschulung

Nettetal An der Gesamtschule Nettetal werden am Mittwoch 108 neue Schüler aufgenommen. Für den ersten Tag gelten wegen der Corona-Pandemie besondere Regeln. Schulleiter Leo Gielkens erklärt, wie die Einschulung geplant ist und worauf alle Schüler achten müssen.

Gielkens Die Mensa wird nicht geöffnet. Es gibt einen Verkauf in der Cafeteria, die Schüler dürfen aber nicht Platz nehmen, sondern müssen nach draußen gehen. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht, auch im Unterricht. Morgens bieten wir einen offenen Anfang an, um den Schulbeginn zu entzerren. Die Schüler können zwischen 7.50 und 8.10 Uhr kommen und direkt in ihre Klassenräume gehen. Am Schulgebäude werden alle Eingänge geöffnet.