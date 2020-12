Schulen in Nettetal : Wie Flüchtlingskinder Deutsch lernen

Nettetal Seit fünf Jahren gibt es an der Gesamtschule Nettetal ein Angebot für Deutsch als Zweitsprache. Zehn Kinder, die meisten von ihnen Flüchtlinge aus dem Nahen wie Fernen Osten, lernen eine für sie fremde Sprache.

Zehn Kinder der Klassen fünf bis acht kommen von Montag bis Donnerstag täglich für eine Doppelstunde zusammen, um die deutsche Sprache besser zu beherrschen. Jeden Morgen müsse man das vortags Gelernte wiederholen. „Das ist manchmal eine wahre Sisyphos-Arbeit“, sagt Lammers. Der Unterricht startet spielerisch. Leila, ein Mädchen aus Eritrea, darf etwas vorführen, und die anderen müssen das Gezeigte in einem ganzen Satz beschreiben. Gar nicht so einfach, in einer fremden Sprache zu formulieren, ob Leila auf der Fensterbank sitzt oder am Tisch steht. Vokabelspiele, wer zuerst das Wort zu einem Bild weiß, machen auch Spaß. Mittlerweile gibt es auch eine Menge von Lehrmaterial, das auf die Lebenswelt größerer Kinder und Jugendlicher zugeschnitten sind, denn Deutsch als Zweitsprache ist kein Spracherwerb im Kindergarten- oder Grundschulbereich, sondern von Kindern, die bereits in einer anderen Sprache beschult wurden.