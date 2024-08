Diamanthochzeit in Nettetal In der Sektbar hat’s gefunkt

Die Lobbericher Jakob (94) und Gertrud Mevissen (83), geborene Lendackers, feiern am Sonntag, 11. August, ihre Diamanthochzeit auf dem Hof in Oberbocholt. 60 Jahre sind die beiden jetzt verheiratet. Sie kannten sich schon seit Kindertagen, da hatten sie sich aber noch nicht füreinander interessiert. Gertrud Lendackers war seit der ersten Schulklasse mit Jakob Mevissens jüngster Schwester Hilli befreundet. Sie spielte gerne in Oberbocholt. Zum Karneval 1962 funkte es zwischen dem heutigen Diamanthochzeitspaar im Lobbericher Kolpinghaus in der Sektbar.