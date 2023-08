Sparkasse in Breyell Geldautomat in Nettetal gesprengt — Täter flüchtig

Erneut haben Geldautomatensprenger im Kreis Viersen zugeschlagen. In der Nacht zu Montag wurde die Sparkassen-Filiale in Nettetal-Breyell das Ziel der Täter. Von ihnen fehlt jede Spur. Ob sie Beute machten, konnte die Polizei am Montagmorgen noch nicht sagen. Gegen 4.30 Uhr detonierte die Sprengladung in der Filiale am Lambertimarkt. Die Polizei wurde von der Alarmanlage des Kreditinstituts vollautomatisch informiert. Zeugen berichteten der Polizei von zwei bis drei Männern, die in einem dunklen Auto — möglicherweise einem Audi — zu der Filiale gefahren waren. Sie flüchteten Richtung Kaldenkirchen zur A61. Die Polizei setzte bei der Fahndung auch einen Hubschrauber ein. Noch aber fehle von den Tätern jede Spur, erklärte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.