Ehrenamtler auch in neuer Notunterkunft Was Bund und Land Nettetal für die Unterbringung Geflüchteter zahlen

Die Nettetaler Flüchtlingshilfe bereitet sich darauf vor, auch in der Notunterkunft in der ehemaligen Hauptschule in Kaldenkirchen aktiv zu werden. „Wenn die aufgemacht wird, sind wir am nächsten Tag da und haben dann auch ein soziales Angebot“, sagt Ralf Schröder, Vorsitzender des Fördervereins der Flüchtlingshilfe. Engagieren wollen sich die Ehrenamtlichen des Vereins auch in der neuen Wohncontainer-Anlage auf dem Hof der ehemaligen Hauptschule in Lobberich. Beide Einrichtungen will die Stadt noch bis Jahresende in Betrieb nehmen. Und beide Unterkünfte, so Schröder, werden – wie von der Flüchtlingshilfe erhofft – Sozialräume bekommen. Diese Räume können die Helfer dann für Angebote wie etwa Sprachunterricht nutzen. „Wir können schlecht in die Wohnungen der Menschen gehen, die ohnehin wenig Privatsphäre haben“, sagt Schröder. In der zur Notunterkunft umfunktionierten Sporthalle an der Süchtelner Straße in Lobberich, sei es anders als in den Unterkünften Büschen und Leutherheide nicht möglich gewesen, einen solchen Raum zu schaffen.