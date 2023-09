Plan in Nettetal 100.000 Euro für Kultur in neu eröffneter Werner-Jaeger-Halle

Ein Desaster bahnt sich an – so kündigt die Stadt die erste Aufführung der Theater-Spielzeit 2023/2024 an. Am Freitag, 22. September, wird in der Aula der Realschule Kaldenkirchen die Krimi-Komödie „Der Mönch mit der Klatsche“ frei nach Edgar Wallace aufgeführt. Mit dem Desaster ist gemeint, dass in dem Stück das gesamte Ensemble samt Bühnenbild im Stau steckt und die Regieassistentin und der Requisiteur, die vorausgefahren waren, in die Bresche und auf die Bühne springen müssen. Während so die neue Theatersaison von Nettekultur in den Ersatzspielstätten Seerosensaal und Kultur-Aula startet, sind die Planer schon viel weiter. Sie denken bereits die nächste Theatersaison 2024/25 und ein Programm für eine wieder eröffnete Werner-Jaeger-Halle nach.