Stärkungspakt NRW Geld vom Land fließt in soziale Projekte und an arme Nettetaler

13.868 Euro gingen an den DRK-Kreisverband für den Generationentreff Kaldenkirchen, um dort zusätzliche Personalkosten und den Ausbau der Dienstleistungen zu finanzieren. Das Benedikt-Labre-Haus in Kaldenkirchen, in dem Obdachlose betreut werden und die städtische Notschlafstelle eingerichtet ist, erhielt 31.000 Euro für zusätzliche Personalkosten und den Ausbau seiner sozialen Leistungen zugesprochen. Ein Antrag des Hauses für 30.000 Euro zum Kauf von Heizungsthermostaten wurde abgelehnt, weil er nicht den Förderrichtlinien entsprach. 11.132 Euro sind geplant für drei Abende, an denen die Stadt, die evangelische Kirchengemeinde An der Nette und die Flüchtlingshilfe arme Nettetaler zu einem Essen und Fest „Weihnachten für Bedürftige“ einladen.